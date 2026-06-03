Marvell Technology : tous les feux passent au vert
Après une publication trimestrielle saluée par le marché et des prévisions revues à la hausse, Marvell Technology bénéficie désormais d'un soutien de poids. Les déclarations de Jensen Huang, PDG de Nvidia, ont propulsé le titre et renforcé l'idée que l'entreprise s'impose progressivement comme un acteur incontournable de l'écosystème de l'intelligence artificielle.
Longtemps identifiée pour son expertise dans les ASIC, notamment à travers sa participation au développement des puces Trainium d'Amazon, Marvell est aujourd'hui de plus en plus associée à la photonique sur silicium, une technologie considérée comme stratégique pour les futures infrastructures d'intelligence artificielle.
Cette évolution a été renforcée en début d'année lorsque Nvidia a investi près de 2 milliards de dollars afin de faciliter l'intégration des puces d'IA développées par Marvell avec ses propres équipements réseau et processeurs. Ce rapprochement a contribué à placer l'entreprise au coeur des réflexions autour de la prochaine génération d'infrastructures destinées à l'IA.
Alors que les spécialistes des mémoires ont désormais franchi le seuil symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, portés notamment par l'envolée de Micron, Jensen Huang a désigné Marvell comme une potentielle "société à 1 000 milliards de dollars" lors du Computex de Taipei.
Cette déclaration a eu un effet immédiat sur le marché. L'action Marvell Technology a bondi de plus de 32% lors de la séance de lundi avant de prolonger sa progression le lendemain.
Avec une capitalisation boursière désormais supérieure à 265 milliards de dollars, Marvell figure parmi les plus grandes entreprises technologiques mondiales et occupe actuellement la 62e place des capitalisations les plus importantes au monde.
L'enthousiasme affiché par Jensen Huang fait écho aux commentaires déjà très positifs de plusieurs analystes spécialisés dans les semi-conducteurs. À l'occasion des résultats trimestriels publiés le 27 mai, Harlan Sur, analyste chez JPMorgan, soulignait déjà la solidité du dossier. "Nous sommes impressionnés par les perspectives de revenus pluriannuelles ainsi que par la diversité des programmes clients actuellement en phase de montée en puissance. Nous anticipons une configuration particulièrement favorable pour les exercices 2026 et 2027", indiquait-il.
Les analystes de Deutsche Bank partagent également cette vision constructive. Selon eux, Marvell dispose d'un avantage compétitif rare grâce à l'association de sa propriété intellectuelle technologique et de sa flexibilité commerciale.
"Nous continuons de considérer que Marvell possède une combinaison relativement rare d'expertise technologique et de capacité d'exécution qui devrait lui permettre de tirer pleinement parti de la mégatendance durable de l'intelligence artificielle", conclut la banque.
Marvell Technology Group Ltd est spécialisé dans la conception et la commercialisation de circuits intégrés de stockage et de transmission destinés aux fabricants d'équipements de réseaux haut débit, de disques durs et de produits électroniques grand public. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- centres de données (72,2%) : systèmes d'intelligence artificielle, systèmes de stockage de données, commutateurs Ethernet, serveurs, systèmes d'interconnexion, etc. ;
- réseaux d'entreprises (10,9%) : routeurs, commutateurs Ethernet, points d'accès sans fil, équipements réseau, postes de travail, etc. pour campus, petites et moyennes entreprises ;
- infrastructures de réseaux de télécommunications (5,9%) : multiplexeurs d'accès, commutateurs Ethernet, systèmes de transport optique, routeurs, systèmes d'accès au réseau radio sans fil ;
- électronique grand public (5,5%) : passerelles et routeurs large bande, systèmes pour consoles de jeux, systèmes de stockage de données à domicile, points d'accès sans fil domestiques, systèmes pour ordinateurs personnels, imprimantes et terminaux de réception ;
- automobile et industrie (5,5%) : systèmes avancés d'aide à la conduite, systèmes de véhicules autonomes, systèmes de réseaux embarqués, commutateurs Ethernet industriels, systèmes de vidéosurveillance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (16,6%), Chine (43,5%), Taïwan (9,7%), Singapour (7,8%), Thaïlande (5,3%), Japon (2,9%), Malaisie (2,5%), Finlande (2%) et autres (9,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.