Marvell Technology : tous les feux passent au vert

Après une publication trimestrielle saluée par le marché et des prévisions revues à la hausse, Marvell Technology bénéficie désormais d'un soutien de poids. Les déclarations de Jensen Huang, PDG de Nvidia, ont propulsé le titre et renforcé l'idée que l'entreprise s'impose progressivement comme un acteur incontournable de l'écosystème de l'intelligence artificielle.

Longtemps identifiée pour son expertise dans les ASIC, notamment à travers sa participation au développement des puces Trainium d'Amazon, Marvell est aujourd'hui de plus en plus associée à la photonique sur silicium, une technologie considérée comme stratégique pour les futures infrastructures d'intelligence artificielle.



Cette évolution a été renforcée en début d'année lorsque Nvidia a investi près de 2 milliards de dollars afin de faciliter l'intégration des puces d'IA développées par Marvell avec ses propres équipements réseau et processeurs. Ce rapprochement a contribué à placer l'entreprise au coeur des réflexions autour de la prochaine génération d'infrastructures destinées à l'IA.



Alors que les spécialistes des mémoires ont désormais franchi le seuil symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, portés notamment par l'envolée de Micron, Jensen Huang a désigné Marvell comme une potentielle "société à 1 000 milliards de dollars" lors du Computex de Taipei.



Cette déclaration a eu un effet immédiat sur le marché. L'action Marvell Technology a bondi de plus de 32% lors de la séance de lundi avant de prolonger sa progression le lendemain.



Avec une capitalisation boursière désormais supérieure à 265 milliards de dollars, Marvell figure parmi les plus grandes entreprises technologiques mondiales et occupe actuellement la 62e place des capitalisations les plus importantes au monde.



L'enthousiasme affiché par Jensen Huang fait écho aux commentaires déjà très positifs de plusieurs analystes spécialisés dans les semi-conducteurs.

À l'occasion des résultats trimestriels publiés le 27 mai, Harlan Sur, analyste chez JPMorgan, soulignait déjà la solidité du dossier. "Nous sommes impressionnés par les perspectives de revenus pluriannuelles ainsi que par la diversité des programmes clients actuellement en phase de montée en puissance. Nous anticipons une configuration particulièrement favorable pour les exercices 2026 et 2027", indiquait-il.



Les analystes de Deutsche Bank partagent également cette vision constructive. Selon eux, Marvell dispose d'un avantage compétitif rare grâce à l'association de sa propriété intellectuelle technologique et de sa flexibilité commerciale.



"Nous continuons de considérer que Marvell possède une combinaison relativement rare d'expertise technologique et de capacité d'exécution qui devrait lui permettre de tirer pleinement parti de la mégatendance durable de l'intelligence artificielle", conclut la banque.