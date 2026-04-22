Masco dépasse les attentes grâce à la solidité du marché de la rénovation

Le groupe américain Masco a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, soutenus par une demande continue pour les produits de rénovation à faible coût. Dans un contexte économique incertain, les ménages privilégient les dépenses jugées essentielles, comme la plomberie ou la peinture, favorisant ainsi les activités de bricolage et les petits travaux. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 1,92 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché fixées à 1,84 milliard. Suite à ces résultats, l'action Masco progresse de plus de 12%.

Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,04 dollar par action, au-dessus des 88 cents anticipés par les analystes. Cette performance s'appuie notamment sur la division plomberie, dont les ventes ont progressé de 9% sur un an. L'entreprise a confirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur un bénéfice ajusté compris entre 4,10 et 4,30 dollars par action, ce qui a été favorablement accueilli par les marchés financiers.



Face à la hausse des coûts des matières premières et à l'impact des droits de douane, Masco a mis en place des augmentations de prix et des mesures de réduction des coûts. Le groupe anticipe environ 50 millions de dollars de charges supplémentaires liées à des restructurations en 2026, tandis que l'impact annualisé des droits de douane pourrait atteindre 200 millions de dollars. Malgré une réduction de 45% de son exposition à la Chine depuis 2018, ces contraintes continuent de peser sur l'approvisionnement en matériaux essentiels comme le cuivre et le laiton.