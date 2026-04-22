Masco dépasse les attentes grâce à la solidité du marché de la rénovation
Le groupe américain Masco a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, soutenus par une demande continue pour les produits de rénovation à faible coût. Dans un contexte économique incertain, les ménages privilégient les dépenses jugées essentielles, comme la plomberie ou la peinture, favorisant ainsi les activités de bricolage et les petits travaux. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 1,92 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché fixées à 1,84 milliard. Suite à ces résultats, l'action Masco progresse de plus de 12%.
Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,04 dollar par action, au-dessus des 88 cents anticipés par les analystes. Cette performance s'appuie notamment sur la division plomberie, dont les ventes ont progressé de 9% sur un an. L'entreprise a confirmé ses prévisions pour 2026, tablant sur un bénéfice ajusté compris entre 4,10 et 4,30 dollars par action, ce qui a été favorablement accueilli par les marchés financiers.
Face à la hausse des coûts des matières premières et à l'impact des droits de douane, Masco a mis en place des augmentations de prix et des mesures de réduction des coûts. Le groupe anticipe environ 50 millions de dollars de charges supplémentaires liées à des restructurations en 2026, tandis que l'impact annualisé des droits de douane pourrait atteindre 200 millions de dollars. Malgré une réduction de 45% de son exposition à la Chine depuis 2018, ces contraintes continuent de peser sur l'approvisionnement en matériaux essentiels comme le cuivre et le laiton.
Masco Corporation figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériels de plomberie (66%) : systèmes de robinetterie, d'évier, de baignoire et de douches (marques Delta, Brizo, Peerless, Hansgrohe, Axor, Kraus, Easy Drain, Ginger, Newport Brass, Brasstech, Waltec, Bristan et Heritage), baignoires en acrylique, cabines de douche et receveurs de douche (marques Delta, Peerless et Mirolin), systèmes de spas et de piscines d'exercice (marques Hot Spring, Caldera, Freeflow Spas, Endless Pool, Tylo et Finnleo) et composants de plomberie en laiton, en cuivre et en matériaux composites (marques Brasscraft, Plumbshop et Master Plumber) ;
- produits architecturaux de décoration (34%) : produits de revêtements architecturaux (peintures, apprêts, peintures spéciales, teintures et revêtements imperméables vendus sous les marques Behr, Kilz, Whizz et Elder & Jenks), meubles, fournitures pour portes et fenêtres, fournitures et matériel de bricolage, portes de douche en verres, plaques murales, crochets et accessoires de suspension, etc. (marques Liberty, Brainerd et Franklin Brass).
A fin 025, le groupe dispose de 44 sites de production implantés essentiellement en Amérique du Nord (32).
78,7% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.