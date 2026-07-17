Massachusetts Financial Services Company, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Legrand, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.
La société de gestion, contrôlée par Sun Life Financial, a précisé détenir 13 108 738 actions Legrand représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote du groupe français spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques pour les bâtiments.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 40,4% du CA est réalisé en Europe, 42,3% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,3% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 53% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (centres de données, transition énergétique et modes de vie numériques), et 47% dans les produits d'infrastructures essentielles.
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.