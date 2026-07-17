Massachusetts Financial Services Company, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Legrand, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

La société de gestion, contrôlée par Sun Life Financial, a précisé détenir 13 108 738 actions Legrand représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote du groupe français spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques pour les bâtiments.