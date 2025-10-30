MasterCard accroit de 13% son BPA au troisième trimestre

MasterCard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 10% à 4 milliards de dollars au titre du 3e trimestre 2025, soit 4,38 dollars par action (+13%), un BPA battant ainsi légèrement l'estimation moyenne des analystes.



Le fournisseur de solutions de paiements a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 0,5 point à 59,8% pour des revenus nets en croissance de 17% à 8,6 milliards de dollars (+15% hors effets de changes).



'Cette croissance a été tirée par des dépenses vigoureuses des ménages et des entreprises et une performance toujours robuste de nos services différenciés', met en avant son CEO Michael Miebach.



'Ce trimestre, ces services et solutions à valeur ajoutée ont enregistré une croissance de leurs revenus nets de 25% en comparaison annuelle, et de 22% à taux de changes constants', poursuit le dirigeant.