Mastercard améliore ses options de règlement avec les stablecoins

Mastercard annonce son intention d'étendre ses capacités de règlement avec un règlement supplémentaire des transactions par carte en cours de journée, les week-ends et les jours fériés, en prenant en charge à la fois les monnaies fiduciaires et le règlement de cartes on-chain utilisant des stablecoins (jetons numériques conçus pour maintenir une valeur stable) réglementés.

"Ensemble, ces améliorations offriront aux émetteurs et aux acquéreurs une plus grande flexibilité dans la manière dont ils règlent les transactions par carte à travers le réseau mondial de paiements de Mastercard, contribuant ainsi à améliorer la gestion de la liquidité et à élargir les possibilités quant à la manière dont l'argent circule", explique le groupe de solutions de paiement.



Mastercard soutiendra le règlement via des stablecoins réglementés, y compris l'USDC de Circle, ainsi que les stablecoins émis par Paxos, dont PYUSD, USDG et USDP, le RLUSD de Ripple et le SoFiUSD de SoFi. Ces stablecoins seront activés sur une gamme de réseaux blockchain pris en charge, notamment Arbitrum, Base, Canton, Ethereum, Polygon, Solana, Tempo et XRPL.



ARQ (anciennement DolarApp), CBW Bank, Cross River, Lead Bank et Nuvei devraient figurer parmi les premiers à prendre en charge l'option de règlement en stablecoins aux États-Unis et en Amérique latine, avec une expansion supplémentaire prévue en 2026.



L'extension par Mastercard des options de règlement en stablecoins s'appuie sur les projets pilotes antérieurs et les premiers déploiements en conditions réelles, renforçant la stratégie plus large de l'entreprise visant à soutenir les stablecoins et les actifs numériques de manière responsable dans les flux d'acceptation, de règlement et de paiements programmables.



Les capacités de règlement élargies continueront d'être déployées à l'échelle mondiale, sous réserve des réglementations applicables, avec l'ajout progressif de nouvelles régions, de nouveaux partenaires et de nouveaux stablecoins réglementés.