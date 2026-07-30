Mastercard attendu en hausse après un 2e trimestre réussi
Mastercard est attendu en progression à l'ouverture de Wall Street, à la suite de la publication par le fournisseur de solutions de paiement de bénéfices supérieurs aux attentes au titre du trimestre écoulé, portés par le dynamisme de ses services et solutions à valeur ajoutée.
Mastercard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 18% à 4,5 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, soit 5,04 USD par action (+21%), un BPA dépassant ainsi nettement l'estimation moyenne des analystes, qui était d'un peu moins de 4,80 USD.
Le fournisseur de solutions de paiement a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,2 point à 61,1% (+0,8 point hors effets de change), pour des revenus nets en croissance de 14% à 9,3 MdsUSD (+12% à taux de change constants).
En particulier, les revenus des services et solutions à valeur ajoutée ont progressé de 20% (+18% à taux de change constants), une croissance "principalement portée par les leviers clés sous-jacents", tels que les solutions de sécurité et d'authentification, ainsi que les services d'acquisition et d'engagement des consommateurs.
"Nous avons dépassé les attentes de croissance du chiffre d'affaires au 2e trimestre, reflétant notre rôle moteur dans le développement de nouvelles façons de faire des achats, d'effectuer des paiements et de mener des activités commerciales", commente le CEO Michael Miebach.
"Qu'il s'agisse de nouveaux partenariats au Mexique et aux Emirats arabes unis ou de notre fonctionnalité de paiement agentique, une première sur le marché, nous créons des opportunités uniques pour Mastercard et façonnons l'avenir du commerce", poursuit le dirigeant.
M. Michael E. Miebach est président, directeur général et administrateur de Mastercard, Inc. et président et directeur général de Melco Electric LLC. Il est membre du conseil d'administration de Mastercard, Inc. et d'ACCION International, de Ronald McDonald House of New York, Inc. et de VocaLink Holdings Ltd. M. Miebach était auparavant employé en tant que directeur général des opérations pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord par Barclays Bank Plc. Il a obtenu son MBA à l'université de Passau.
Mastercard, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de solutions de paiement (59,4%) : cartes de crédit, chèques de voyages, cartes de paiement en ligne, etc. (marques Mastercard®, Maestro® et Cirrus®) ;
- prestations de services à valeur ajoutée (40,6%) : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
57,2% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.