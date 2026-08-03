Mastercard indique avoir achevé l'acquisition de BVNK, élargissant ainsi sa stratégie visant à "offrir un plus grand choix dans la manière dont les particuliers et les entreprises échangent de la valeur en permettant l'interopérabilité entre monnaies fiduciaires et monnaies numériques".
BVNK fournit l'infrastructure qui prend en charge les paiements en monnaies fiduciaires et on-chain, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux machines de détenir, de transférer, de gérer et de convertir de la valeur entre monnaies fiduciaires et monnaies numériques dans un cadre garantissant sécurité, conformité et interopérabilité.
L'association de la technologie et de l'expertise sectorielle de BVNK aux capacités de Mastercard aidera les institutions financières, les fintechs et les entreprises à développer des cas d'usage fondés sur les stablecoins et les actifs tokenisés, qu'il s'agisse des paiements B2B transfrontaliers, des paiements, des flux de règlement ou de la gestion de trésorerie.
Mastercard, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de solutions de paiement (59,4%) : cartes de crédit, chèques de voyages, cartes de paiement en ligne, etc. (marques Mastercard®, Maestro® et Cirrus®) ;
- prestations de services à valeur ajoutée (40,6%) : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
57,2% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.