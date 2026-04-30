Mastercard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 20% à 4,1 MdsUSD au titre du 1er trimestre 2026, soit 4,60 USD par action (+23%), un BPA battant ainsi de 4% l'estimation moyenne des analystes.
Le fournisseur de solutions de paiements a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,5 point à 60,8% pour des revenus nets en croissance de 16% à 8,4 MdsUSD (+12% hors effets de change).
"Mastercard est diversifiée, tournée vers l'avenir et performante. Au 1er trimestre, les services et solutions à valeur ajoutée ont connu une croissance de 22% sur un an, soit 18% à taux de change constant", souligne son CEO Michael Miebach.
Cette croissance s'appuie sur ses principaux moteurs sous-jacents : ses solutions de sécurité, ses solutions numériques et d'authentification, ses études de marché et ses services d'acquisition et d'engagement des consommateurs, ainsi que sa tarification.
"Forts de nos solides fondations, nous développons le commerce par agents avec Mastercard Agent Pay et élargissons notre offre de solutions de stablecoins grâce à l'acquisition prévue de BVNK", poursuit Michael Miebach.
Mastercard, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de solutions de paiement (59,4%) : cartes de crédit, chèques de voyages, cartes de paiement en ligne, etc. (marques Mastercard®, Maestro® et Cirrus®) ;
- prestations de services à valeur ajoutée (40,6%) : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
57,2% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.