Mastercard a publié jeudi des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, soutenus par une consommation toujours robuste qui maintient ses volumes de transactions à un niveau élevé. Le chiffre d’affaires net a progressé de 17% sur un an, atteignant 8,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté ressort à 4,38 dollars par action, légèrement au-dessus des 4,32 dollars anticipés par les analystes. Le groupe montre une résilience notable malgré un climat économique fragilisé par l’inflation, les tensions sur le marché du travail et les incertitudes politiques.

Les activités de services à valeur ajoutée, telles que la cybersécurité, la lutte contre la fraude et le conseil, ont enregistré une croissance de 25% sur le trimestre et représentent désormais plus d’un tiers du chiffre d’affaires total. Par ailleurs, les paiements transfrontaliers ont progressé de 15% à taux de change constants, illustrant le dynamisme des dépenses internationales. Ces performances viennent clore une saison globalement favorable pour le secteur des cartes de paiement, Visa et American Express ayant eux aussi publié des résultats solides.

Malgré ces indicateurs positifs, l’action Mastercard gagne un peu moins de 1% seulement, les investisseurs faisant preuve de prudence dans un environnement économique instable. Le groupe reste toutefois bien positionné grâce à la diversification de ses revenus et à la résilience de ses clients face aux incertitudes liées aux politiques économiques et commerciales de l’administration Trump.