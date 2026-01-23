En outre, le chiffre d'affaires réalisé par i2S en 2025 à l'international, affecté notamment par le ralentissement conjoncturel des ventes d'i2S DigiBook, ressort en baisse de 11% par rapport à 2024 à 11,5 MEUR. Malgré cette baisse, les ventes export représentent encore 68% du chiffre d'affaires global d'i2S, contre 72% en 2024 et 70% en 2023.
Malgré un niveau de chiffre d'affaires global en repli par rapport à 2024, l'équipe dirigeante indique "avoir su accélérer la mutation stratégique du groupe et être parvenue à préserver sa rentabilité économique, garantissant ainsi sa capacité à financer sa politique de croissance externe, qui demeure l'un de ses objectifs prioritaires".
Grâce à la mise en oeuvre anticipée (dès le second trimestre) de mesures de gestion rigoureuses privilégiant la rentabilité, i2s anticipe un maintien de la profitabilité en 2025, avec un EBE comparable à celui atteint au cours de l'exercice 2024.
En 2025, le chiffre d'affaires 2025 de i2s s'élève à 16,9 millions d'euros, soit une baisse de 6% par rapport à 2024. Cette performance reflète des dynamiques d'activités contrastées explique le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements d'imagerie.
