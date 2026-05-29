Match nul entre H&M et Inditex selon Jefferies

Les analystes de Jefferies se sont penchés sur H&M et Inditex, des acteurs de la conception, fabrication et distribution de vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, qui sont confrontés aux même enjeux. En Bourse, H&M cède 0,46%, à 164,05 couronnes suédoises et Inditex recule timidement de 0,13%, à 53,68 euros.

Ces deux acteurs, évoluant dans le même secteur, sont logiquement soumis aux mêmes éléments. Dans les deux cas, la banque d'investissement américaine met en avant trois sujets importants.



Il y a d'abord le fait que les consommateurs mondiaux se préparent à des niveaux d'inflation et de taux d'intérêt plus élevés. Ensuite, les prix des matières premières sont en forte hausse depuis le début du conflit iranien, le coton connaissant une évolution similaire à celle des dérivés du pétrole, restant aujourd'hui 35% plus cher qu'avant les hostilités, bien qu'en baisse d'environ 10% par rapport à ses récentes sommets. Enfin, le dernier point concerne la poussée similaire des coûts de la chaîne d'approvisionnement, via la hausse immédiate des tarifs du fret aérien et des surcharges carburant sur le fret maritime. Jefferies relève que les tarifs des conteneurs ont été moins touchés, mais restent orientés à la hausse.



Face à ces conditions, les analystes ont abaissé leur cible de cours sur H&M de 164 à 154 couronnes suédoises, avec un avis à conserver, et de 67 à 62 euros sur Inditex, tout en restant à l'achat du titre.



Focus sur H&M



Pour le Suédois Hennes & Mauritz, la banque d'investissement américaine estime que l'impact négatif des taux de change sera de 3% au deuxième et trimestre, et à 2,5% sur les trois derniers mois de l'année. Face à un environnement de consommation toujours morose en Europe, les revenus, hors effets de change devraient être respectivement à -1, +1 et +1,5% sur les trois prochains trimestres. Quant à la marge brute, sur la même période elle devrait évoluer +120 pb (points de base), +50 pb et -10 pb. La marge d'Ebit devrait ainsi être de 11,7% entre avril et juin, de 8,3% au troisième trimestre, et à 10% entre octobre et décembre.



Au niveau des prévisions de résultats à moyen terme : l'impact des taux de change est attendu à -4,4% en 2026, puis nul en 2027. La croissance, hors effets de change est attendue à seulement +0,1% cette année, et à +2% l'an prochain.



Inditex publiera la semaine prochaine



Jefferies s'attend à une croissance organique de 8% au premier trimestre (février-avril) pour l'Espagnol, là où le consensus est plus ambitieux à 8,4%. La marge brute devrait connaître une hausse de 26 points de base sur un an, et le marge d'Ebit est attendue en baisse de 5 points de base par Jefferies, contre un consensus à +33 points de base. Enfin, l'Ebit du premier trimestre devrait se situer à 1,72 milliard d'euros pour la banque américaine, contre 1,76 milliard d'euros pour le consensus.



La réponse est attendue le mercredi 3 juin prochain lors de la publication des résultats trimestriels du groupe.