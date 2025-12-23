Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : L'intensification des frictions au Venezuela chasse les espoirs de paix en Ukraine. Les pourparlers entre américains, russes et européens, qui tentent de s'accorder sur un plan de paix en Ukraine pèsent sur les cours du brut. La semaine dernière, le Brent a atteint son niveau le plus bas en sept mois, passant sous les 59 USD, tandis que le WTI est tombé à moins de 55 USD le baril. Mais dans le même temps, les opérateurs suivent de près l’intensification des tensions autour des exportations pétrolières du Venezuela. Les États-Unis ont imposé un blocus pour les navires sanctionnés en provenance et à destination du Venezuela, principalement à destination de la Chine. C'est dans ce contexte qu'un nouveau pétrolier a été intercepté au large du Venezuela. Les prix du pétrole ont dans la foulée enregistré un rebond important. Le Brent s'échange autour de 62 USD, contre 58 USD pour le WTI.

Métaux : Le cours de l’or termine l'année en apothéose en atteignant un nouveau record à 4497 USD. Les planètes restent alignées en faveur du métal doré, qui bénéficie à la fois de la baisse des taux de la Fed, des tensions géopolitiques ainsi que des achats robustes des banques centrales. L'argent atteint également des sommets, dépassant 69 USD l'once. Sa valeur a plus que doublé cette année, soutenue par un fort intérêt des investisseurs et l'attrait des ETF adossés à l'argent. Les perspectives restent positives, soutenues par une demande industrielle robuste liée à l'énergie solaire et aux technologies de batteries. Du côté des métaux de base, le prix du cuivre a atteint de nouveaux records cette semaine. La hausse est principalement due à la promesse de la Chine d'adopter une politique économique plus proactive et à l'éventualité de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Fed après les chiffres de l’inflation dévoilés jeudi. Le cuivre a atteint 11925 USD la tonne sur le London Metal Exchange.

Produits agricoles : Le blé perd du terrain à Chicago. Les prévisions de récoltes de blé en Russie et en Afrique du Sud renforcent les perspectives d’une offre mondiale abondante, ce qui pèse sur les cours du blé. Ce dernier s’échange à 516 cents le boisseau (contrat échéance mars 2026). Quant au maïs, il a bénéficié d'une demande robuste à l'exportation aux Etats-Unis, permettant un rebond des cours à 447 cents (contrat échéance mars 2026).