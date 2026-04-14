Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Énergie : Les prix pétroliers réagissent rapidement à l'évolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran : hier, les cours ont fortement augmenté après la suspension des négociations de paix, avant de chuter ce jour suite aux déclarations suggérant une reprise des discussions. Donald Trump a indiqué vouloir trouver un accord avec Téhéran. Le gouvernement iranien a également signalé des progrès dans les discussions. Les négociateurs des deux pays pourraient se rencontrer à Islamabad d'ici la fin de la semaine. En attendant, la volatilité devrait rester élevée sur les prix du pétrole. Dans le registre des prévisions, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) tire la sonnette d'alarme sur la demande. La flambée des prix de pétrole impacte directement la consommation mondiale. L'AIE a révisé ses prévisions de demande à la baisse et anticipe une chute de la consommation de 1,5 million de barils par jour au deuxième trimestre. L'organisation prévoit désormais une baisse de la demande de 80.000 barils par jour sur l'ensemble de l'année 2026. L'institution souligne que les prix actuels détruisent la demande.

Métaux : L’or retrouve la faveur des investisseurs et enchaîne une deuxième semaine consécutive de hausse à 4800 USD. L'annonce d'une trêve temporaire de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran explique cette progression initiale, puisqu’elle calme les prix pétroliers et par extension, apaise les craintes inflationnistes. Du côté des métaux industriels, le cuivre progresse à Londres à 13000 USD, soit son plus haut niveau depuis trois mois.

Produits agricoles : Le prix du blé enregistre sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juillet. Cette chute résulte directement de la publication du rapport mensuel du Département américain de l'Agriculture. L’institution annonce des stocks mondiaux nettement plus importants que prévu. Le boisseau de blé s’échange ainsi en baisse à 571 cents (contrats échéance mai 2026). Le cours du maïs suit cette dynamique négative à 443 cents, tandis que le soja résiste avec une légère hausse (1166 cents).