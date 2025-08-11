Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Le bilan est sans appel : -5,27% pour le WTI, -4,39% pour le Brent, les prix du pétrole ont décroché la semaine dernière. Le pétrole reste sous pression en raison de l’inquiétude croissante des investisseurs face aux nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis à divers partenaires commerciaux. Ces mesures, entrées en vigueur jeudi dernier, ravivent les craintes d’un ralentissement économique mondial, ce qui pourrait réduire la demande de pétrole brut. Par ailleurs, la récente décision de l'OPEP+ a accru la pression sur les prix. Le groupe a décidé d'avancer la levée de ses réductions de production, une mesure censée injecter plus de 2,2 millions de barils par jour sur le marché d'ici septembre. Sur le plan géopolitique, une rencontre entre les présidents Trump et Poutine est prévue le 15 août. Celle-ci pourrait avoir une influence sur les sanctions américaines contre la Russie et les achats de pétrole par des pays comme l'Inde et la Chine. Les nouveaux tarifs américains visent également ces deux principaux acheteurs de pétrole russe, menaçant leurs importations futures, ce qui ajoute de l'incertitude sur le marché. Malgré cette zone d'ombre, la demande estivale élevée continue de contrebalancer la pression vendeuse. Les stocks de pétrole aux États-Unis ont diminué de 3 millions de barils la semaine dernière, signifiant une consommation en hausse. Enfin, la possible réduction des achats de pétrole russe par l’Inde sous la pression américaine pourrait intensifier la demande pour d’autres sources, notamment du Moyen-Orient.

Métaux : Le prix du cuivre s'est redressé à Londres sous l'effet de deux dynamiques majeures : des anticipations de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et des problèmes d'offre au Chili. Les investisseurs ont également tourné leur attention vers les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec des signes d'apaisement susceptibles de stimuler la demande future en métaux. Au LME, le cuivre s'échange autour de 9762 USD (prix spot). L'or reste bien orienté et bénéficie pleinement des anticipations de baisses des taux de la Fed, en plus d'être perçu comme un investissement défensif dans un contexte de ralentissement économique. Le marché guette néanmoins la rencontre Trump-Poutine. Une désescalade des tensions géopolitiques pourrait peser sur le cours des métaux précieux. Pour acheter une once d'or, il faut désormais débourser 3360 USD.

Produits agricoles : Blé, maïs, soja ont entamé un rebond technique à Chicago après avoir atteint des niveaux historiquement bas. Les prix bas, justement, stimulent la demande mondiale, ce qui se traduit par une hausse des exportations américaines. Le blé a ainsi rebondi à 520 cents (contrat septembre 2025), le maïs s'échange en hausse à 406 cents (contrat décembre 2025).