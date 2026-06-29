Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Le marché mise sur le retour des flux dans le Golfe Les cours du pétrole ont nettement reculé la semaine dernière. Le Brent et le WTI ont cédé 10%, malgré un bref rebond après l’attaque d’un cargo près du détroit d’Ormuz. Le Brent s’échange autour de 73 USD le baril et le WTI près de 70 USD. Le marché regarde surtout la reprise progressive des exportations dans le Golfe. Saudi Aramco a relancé ses chargements à Ras Tanura, son grand terminal pétrolier situé sur la côte est de l’Arabie saoudite, après près de quatre mois d’interruption. Toutefois, les tensions géopolitiques n’ont pas disparu. Un navire lié à Evergreen Marine a été touché près d’Oman. Washington accuse l’Iran, tandis que Téhéran affirme ne pas garantir la sécurité des navires hors des routes désignées. Cet épisode rappelle que le cessez-le-feu reste fragile. L’OPEP fait aussi face à des tensions internes. Après la sortie récente des Émirats arabes unis, l’Irak réclame un quota de production plus élevé et menace de réexaminer sa participation au groupe. Bagdad dispose d’une capacité proche de 4,7 millions de barils par jour. Si cette pression s’intensifie, elle pourrait renforcer les anticipations d’excédent d’offre à moyen/long terme.

Métaux : Les métaux ont subi un net mouvement de repli. La baisse des marchés actions, le raffermissement du dollar et le ton plus ferme de la Réserve fédérale ont poussé les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués. Le cuivre recule au LME, à 13270 USD la tonne. Le métal rouge souffre des anticipations de taux américains plus élevés, qui renforcent le dollar et pèsent sur les perspectives de demande industrielle. L’or a également connu une semaine agitée. Le métal doré est passé brièvement sous 4000 USD l’once, pénalisé par la hausse du dollar et par la perspective de taux élevés plus longtemps aux Etats-Unis. Les chiffres d’inflation, conformes aux attentes, ont ensuite permis d’enrayer la baisse des prix. Dans le même registre et sans mauvais jeu de mots, l’argent fait grise mine à 58 USD, en baisse de 25% en un mois.

Produits agricoles : Double coup dur pour le soja et le maïs, pénalisés par la baisse du pétrole et le raffermissement du billet vert. En effet, un pétrole moins cher réduit l’attrait des matières premières utilisées dans les biocarburants, notamment le soja et le maïs, tandis qu’un dollar plus fort rend aussi les exportations américaines moins compétitives. En revanche, la météo fait office de soutien, ce qui permet aux prix de globalement se stabiliser à Chicago. Des températures supérieures aux normales pourraient perdurer aux Etats-Unis, ce qui pourrait peser encore davantage sur les rendements des cultures. Le blé recule à 591 cents le boisseau, le maïs et le soja se stabilisent à respectivement 442 et 1150 cents.