Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Deux forces s'opposent sur l'évolution des prix du brut. D'abord, un mouvement structurel, celui de l'abondance de l'offre et de ses conséquences sur les prix, une dynamique mise en lumière une nouvelle fois par l'Agence internationale de l'Energie, qui évoque dans son dernier rapport un surplus record d'ici 2026. Ce dernier est principalement lié au retour de l'offre de l'OPEP+, qui ouvre les vannes de sa production, et à une croissance modérée de la demande en pétrole, notamment en Chine. Mais en face, les tensions géopolitiques et les menaces de sanctions économiques sur la Russie et les acheteurs de son pétrole viennent contrebalancer la pression baissière sur les prix. Moscou traîne des pieds pour négocier avec l'Ukraine, ce qui devrait inciter l'Union européenne et les Etats-Unis à intensifier les sanctions contre le pétrole russe. Au niveau des prix, le Brent s'échange autour de 67,50 USD, son prix est donc plutôt stable en données hebdomadaires. Le WTI se négocie quant à lui autour de 63,40 USD le baril.

Métaux : L'or a fait couler beaucoup d'encre. En cause, sa forme olympique et ses records qui ne cessent de tomber. Le métal doré profite de l'appétit des banques centrales, comme celle de la Chine, qui en accumule dans ses réserves afin de diversifier ses réserves de change. Autre moteur haussier, les perspectives de réductions des taux d'intérêt de la Fed, qui stimulent les prix de l'once d'or, qui a atteint un plus haut la semaine dernière à 3674 USD. On change de compartiment avec les métaux industriels mais la trajectoire reste la même : elle est haussière. Le cuivre a atteint son prix le plus élevé en plus de cinq mois, atteignant 10068 USD la tonne sur le London Metal Exchange (prix cash). Ce rebond est principalement alimenté par les espoirs de baisses de taux d'intérêt aux États-Unis et des inquiétudes quant à des perturbations de l'offre, notamment en Indonésie et au Pérou.

Produits agricoles : Le cours du blé broie toujours du noir à Chicago. La tendance de fond demeure baissière en raison d'une offre abondante. Le boisseau de blé s'échange autour de 518 cents (contrat échéance décembre 2025). Le boisseau de maïs à livraison décembre 2025 progresse en revanche à 421 cents.