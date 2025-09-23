Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Énergie : Malgré trois séances consécutives de baisse la semaine dernière, le prix du baril reste plutôt stable en données hebdomadaires. Les frictions géopolitiques et les craintes de surabondance se neutralisent toujours, ce qui explique le surplace des cours. La pression reste importante sur le secteur énergétique russe. L'UE envisage un nouveau paquet de sanctions ciblant l'énergie pour réduire les ressources financières de Moscou et l'inciter à négocier un cessez-le-feu en Ukraine. Mais tout comme les récentes attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes, ces sanctions ont tendance à soutenir les prix du pétrole alors que Donald Trump appelle au contraire à une baisse des prix pour faire pression sur Moscou. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 67,50 USD, contre 63,50 USD pour le WTI.

Métaux : À Londres, la tonne de cuivre se stabilise à 9970 USD (prix cash). Le métal rouge repasse ainsi sous la ligne des 10.000 USD, pénalisé par un redressement du dollar américain ainsi que des inquiétudes sur la demande chinoise. Dans le registre des métaux précieux, l'or poursuit sa progression et écrase tout sur son passage. La baisse des taux de la Fed n'a toutefois pas suscité un grand enthousiasme sur les prix de l'or puisque celle-ci était largement anticipée. Le métal doré a inscrit un nouveau record historique à 3791 USD. L'or creuse son écart avec les autres matières premières, le graphique présenté à la fin de l'article parle de lui-même.

Produits agricoles : Rien à signaler du côté de Chicago où le blé et le maïs consolident. Le blé a grignoté un peu de terrain à 524 cents pour le contrat échéance décembre 2025 tandis que le maïs a fait du surplace à 425 cents (toujours pour le contrat décembre 2025). Les prix des céréales évoluent à des niveaux historiquement bas en raison de récoltes importantes aux Etats-Unis.