Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Pétrole : Les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont abouti à un accord provisoire, prévoyant une réduction des droits de douane et la reprise des achats de soja américain par la Chine. Bien que cet accord soit perçu positivement pour l'économie mondiale et donc pour la demande de pétrole, le marché semble dubitatif quant à son impact majeur sur les prix du brut, surtout après que les États-Unis ont permis à la Chine de continuer d'acheter du pétrole russe malgré les sanctions annoncées. Justement, au sujet du pétrole russe, les sanctions américaines contre la Russie n'ont pas provoqué de perturbations majeures dans l'approvisionnement, car la Russie continue de vendre du pétrole à des pays clés comme la Chine et l'Inde. Parallèlement, l'attention du marché s'est dirigée vers la dernière réunion de l'OPEP+. Le cartel élargi a annoncé une légère augmentation de la production de 137 000 barils par jour en décembre, conformément aux attentes. Cette augmentation, bien que modeste, accentue le sentiment baissier persistant, avec un surplus prévu pour 2026. L'OPEP+ a toutefois indiqué une pause dans la hausse de sa production au premier trimestre 2026. Au niveau des prix, le Brent s’échange en baisse à 64 USD, contre 60,10 USD pour le WTI.

Métaux : Les cours du cuivre à Londres – livraison 3 mois – culminent à près de 11 000 USD la tonne métrique. La dynamique demeure haussière, c’est principalement lié aux inquiétudes concernant l'offre mondiale. Les signes de baisse de production chez plusieurs grands producteurs miniers entretiennent cette pression. Du côté des métaux précieux, l’once d’or a reculé la semaine dernière et flirte avec la barre symbolique des 4000 USD. Malgré cette baisse récente, l'or demeure en hausse de plus de 50% depuis le premier janvier, soutenu par une forte demande des ETF et des achats des banques centrales. A court terme, le ton restrictif de la Fed et la réduction des attentes concernant une future baisse des taux ont renforcé le dollar, rendant l'or plus coûteux pour les acheteurs étrangers.

Produits agricoles : Les céréales se sont offerts un rebond à Chicago suite à l'annonce que la Chine achèterait chaque année 25 millions de tonnes de soja américain pendant trois ans. En parallèle, le marché reste privé de prévisions. Le département américain de l'Agriculture n'a pas publié son rapport hebdomadaire sur les ventes à l'exportation en raison de la fermeture du gouvernement fédéral. Le boisseau de blé (livraison décembre 2025) s’échange en légère hausse à 547 cents, le maïs progresse à 432 cents et le soja (livraison janvier 2026) bondit à 1127 cents.