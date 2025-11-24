Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Nouvelle séquence de baisse pour le pétrole, qui reste sous pression en raison des efforts continus des États-Unis pour négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Le plan de paix proposé par les Etats-Unis favorise grandement la Russie, ce qui n’est pas neutre pour les prix pétroliers. En effet, cette orientation des pourparlers calme certaines craintes quant à de nouvelles sanctions ou à la stricte application des sanctions existantes contre la Russie. Par ailleurs, la vigueur du dollar américain, soutenue par la perspective d'une pause de la Réserve fédérale dans sa politique d'assouplissement monétaire, a également contribué à la pression à la baisse sur les prix du pétrole. Un dollar plus fort rend le pétrole, coté en dollars, plus coûteux pour les acheteurs utilisant d'autres devises. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 62,70 USD, contre 58,40 USD pour le WTI.

Métaux : Le cuivre - livraison 3 mois - se stabilise à Londres autour de 10777 USD. La dynamique haussière peine à reprendre ses droits à cause de la vigueur du dollar américain et surtout de la demande chinoise jugée fragile. Relevons que le Chili, le plus grand producteur de cuivre au monde, a révisé à la hausse ses prévisions de prix pour cette année et l'année prochaine. Cette révision intègre les perturbations d'approvisionnement ainsi que des taux d'intérêt plus bas. Les prix de l'or ont également reculé la semaine dernière, perdant environ 0,60% à 4070 USD. Cette baisse est survenue après la publication de données robustes sur l'emploi aux États-Unis.

Produits agricoles : Les contrats à terme sur le blé ont globalement décliné à Chicago. Le prix du blé livraison décembre 2025 cède du terrain à 537 cents le boisseau. Ce repli est attribué à des prévisions d'une offre mondiale abondante. Le maïs enregistre également une baisse à 436 cents. Le café poursuit son reflux cette semaine à la suite de la décision du président américain de supprimer les droits de douane de 40 % sur le café brésilien.