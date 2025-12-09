Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Le prix du brut fait du surplace, un peu comme les discussions entre Moscou et Washington sur l’Ukraine, qui n’ont jusqu’à présent pas abouti à des avancées significatives. L’Ukraine maintient d’ailleurs la pression sur les infrastructures énergétiques russes. Après avoir ciblé deux pétroliers en mer Noire la semaine dernière, l'armée ukrainienne affirme avoir frappé la raffinerie de pétrole russe de Syzran. Toujours dans le registre géopolitique, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela s'intensifient, ce qui pourrait perturber les exportations de pétrole vénézuélien en cas d’intervention américaine. Enfin, l’OPEP+ maintient son objectif de production pour début 2026. Les discussions sur la capacité de production maximale des membres restent une source de conflits internes. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 62,60 USD, contre 59 USD pour le WTI.

Métaux : Le cuivre a établi un nouveau record sur le London Metal Exchange (LME), atteignant 11635 dollars la tonne. Cette hausse est due à un dollar affaibli et à une baisse de production au Chili, premier producteur mondial. Depuis le premier janvier, le cuivre progresse de plus de 30%. L’or gagne également du terrain à 4205 USD. Le métal doré bénéficie des achats de la part des banques centrales, avec un achat net de 53 tonnes en octobre selon le World Gold Council. La Pologne et le Brésil se distinguent par des achats importants. A plus court terme, la relique barbare bénéficie de deux soutiens majeurs : la baisse du billet vert et l’attente générale de baisse des taux d'intérêt de la Fed. L’argent poursuit aussi sa séquence de hausse et s’échange à 58,60 USD.

Produits agricoles : Le prix du blé se stabilise à Chicago. Le marché surveille de près l’évolution des tensions en mer Noire tandis que du côté de la production, l’offre mondiale reste abondante. Le boisseau de blé (contrat mars 2026) se négocie autour de 539 cents. Le soja cède un peu de terrain (1128 cents le boisseau, contrat janvier 2026), pénalisé par l'absence de nouvelles commandes chinoises. Enfin, le maïs progresse légèrement à 445 cents (livraison mars 2026).