Les cours du cuivre ont peu varié jeudi sur le LME, soutenus par l'affaiblissement du dollar, des signaux de demande robuste en Chine et l'espoir d'une désescalade entre les Etats-Unis et l'Iran. Le marché reste toutefois prudent, dans l'attente de nouvelles indications géopolitiques.

Les cours du cuivre sont restés stables jeudi, soutenus par l’espoir d’une détente entre les Etats-Unis et l’Iran, l’affaiblissement du dollar et des signes de demande vigoureuse en Chine, premier consommateur mondial du métal rouge. En matinée, le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était quasi inchangé, à 13 384 dollars la tonne.

Utilisé notamment dans l’immobilier, les infrastructures électriques et l’industrie, le métal rouge avait atteint mercredi 13 462 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis le 23 avril.

Le marché surveille de près l’évolution du dossier iranien. Le président américain Donald Trump a prédit une fin rapide des hostilités avec l’Iran, tandis que Téhéran examine une proposition américaine qui, selon plusieurs sources, mettrait officiellement fin au conflit.

Le repli du dollar contribue également à soutenir les métaux industriels, en réduisant leur coût pour les acheteurs utilisant d’autres devises.

La demande reste forte en Chine

En Chine, plusieurs indicateurs témoignent par ailleurs d’une demande solide. Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange ont plus que diminué de moitié depuis la mi-mars, pour s’établir à 192 025 tonnes.

La prime du cuivre de Yangshan, considérée comme un indicateur de l’appétit chinois pour les importations, a bondi de plus de 60% depuis le début du mois de mars.

Le plomb en embuscade

Sur les autres métaux, le plomb, composant essentiel des batteries, a atteint 1 990 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis le 27 février. Il gagnait 0,2% à 1 980 dollars en fin de matinée.

Selon des courtiers, cette progression s’explique par l’accumulation de positions importantes sur les warrants de plomb et par la détention de plus de 40% des contrats arrivant à échéance en mai. Cette concentration laisse penser qu’une part significative du plomb livrable sur le LME est immobilisée avant l’expiration de mai, renforçant le risque de tension sur l’offre.

Ailleurs sur le LME, l’aluminium reculait de 0,9% à 3 489 dollars la tonne, le zinc avançait de 0,7% à 3 422 dollars, l’étain gagnait 0,5% à 54 100 dollars et le nickel cédait 1% à 19 000 dollars.