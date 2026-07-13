Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Énergie : Le marché reste largement soutenu par les tensions persistantes entre Washington et Téhéran. Au cœur des préoccupations des investisseurs figure toujours le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime y a sensiblement ralenti après une nouvelle série de frappes américaines sur des infrastructures iraniennes, suivies de représailles de Téhéran dans la région. Cette baisse des flux ravive les craintes de perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial et entretient une prime de risque sur les cours du brut. Pour autant, les opérateurs ne cèdent pas à la panique. Les espoirs d'une reprise du dialogue entre les États-Unis et l'Iran continuent de limiter les tensions, même si la situation demeure particulièrement instable. À ce stade, les investisseurs scrutent surtout la capacité des deux camps à éviter une escalade incontrôlée. Autre facteur de soutien pour les prix : la Russie a suspendu ses exportations de diesel jusqu'à la fin du mois de juillet à la suite de plusieurs attaques ukrainiennes contre ses raffineries. Une décision qui resserre davantage un marché déjà sensible à la moindre menace sur l'offre mondiale.

Métaux : L’or peine toujours à retrouver de l’élan. Même le regain de tensions entre les États-Unis et l’Iran n’a pas déclenché le traditionnel réflexe de ruée vers les valeurs refuges. Les investisseurs sont davantage préoccupés par les conséquences de la crise sur les prix de l’énergie : un pétrole plus cher pourrait relancer les pressions inflationnistes et inciter la Réserve fédérale à maintenir des taux élevés plus longtemps. Ce scénario est peu favorable au métal doré, qui souffre mécaniquement lorsque les rendements restent attractifs. Malgré ce contexte défavorable, l’or conserve une certaine résilience et évolue au-dessus du seuil symbolique des 4 000 USD. Le cuivre a connu une semaine plus mouvementée. D’abord pénalisé par le regain d’aversion au risque, le métal rouge s’est ensuite redressé grâce au recul du dollar et à l’espoir d’un apaisement des tensions au Moyen-Orient. Sur le LME, le cuivre échéance trois mois termine la semaine autour de 13 500 USD la tonne. Les investisseurs continuent néanmoins de surveiller de près les répercussions du conflit sur l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance mondiale. Très sensible au cycle économique, le cuivre devrait rester largement tributaire des anticipations de politique monétaire américaine et de l’appétit pour le risque.

Produits agricoles : Les céréales ont terminé la semaine sur une note positive à Chicago. Le maïs s'établit autour de 433 cents, le blé évolue autour de 633 cents et le soja poursuit son rebond à 1 178 cents. Un optimisme qu'il convient toutefois de tempérer. Les dernières prévisions météorologiques annoncent en effet le retour de pluies généralisées et de températures plus clémentes dans la Corn Belt américaine. De quoi rassurer les opérateurs après la récente vague de chaleur et réduire les inquiétudes sur les rendements.