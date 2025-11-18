Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Les cours pétroliers hésitent, tiraillés entre le retour de l’aversion au risque qui pénalise les actifs risqués, les craintes de surabondance des marchés pétroliers et l’intensification des frictions géopolitiques avec de nouvelles attaques ukrainiennes ayant visé un important hub d'exportation russe. Sur le plan des fondamentaux, l’Agence internationale de l’énergie (IEA) a actualisé ses prévisions et prévoit toujours un marché pétrolier bien approvisionné pour les prochaines années, avec une augmentation importante de l'offre mondiale de pétrole. L'IEA s'attend à une croissance modeste de la demande, ce qui suggère un surplus important d'ici 2026. L’OPEP partage ce point de vue puisque le cartel s’attend également à une offre excédentaire potentielle pour 2026, modifiant ses prévisions précédentes vers une surabondance. Du côté de la géopolitique, une attaque de drone sur le port de Novorossiisk en Russie a temporairement réduit les expéditions de pétrole, de quoi préoccuper le marché sur de futures perturbations. Les sanctions américaines imminentes contre des entreprises pétrolières russes ajoutent aussi une couche de complexité sur la dynamique des exportations russes. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 64 USD, contre 60 USD pour le WTI.

Métaux : Le cuivre continue d'afficher une solide performance sur le London Metal Exchange, atteignant temporairement 11000 dollars la tonne métrique, grâce à un dollar affaibli et un regain d'optimisme à la suite de la fin du shutdown aux Etats-Unis. Le cuivre a toutefois subi une légère correction en fin de parcours en raison de données économiques décevantes en provenance de Chine, qui ravivent des craintes sur la demande. L’or affiche une progression d’environ 2,8% en données hebdomadaires, une belle performance compte tenu des récentes déclarations des responsables de la Fed sur une prochaine baisse des taux en décembre. L’once d’or s’échange autour de 4060 USD.

Produits agricoles : Le soja, le maïs, et le blé aux États-Unis ont terminé la semaine dernière en nette hausse. Le soja pourrait connaître un rebond grâce à une augmentation attendue des achats chinois. Le maïs gagne du terrain à Chicago avec une progression à 441 cents le boisseau, tout comme le blé à 540 cents (contrat échéance décembre 2025). Concernant le café, les prix de l'arabica ont chuté à la suite de la décision des Etats-Unis d’éliminer certains tarifs douaniers sur le café avec quatre pays d’Amérique latine.