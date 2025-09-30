Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : La baisse des stocks aux Etats-Unis et les tensions géopolitiques croissantes soutiennent les prix du pétrole à court terme, mais les craintes de surabondance de l'offre contrebalancent cette dynamique. Les attaques de drones ukrainiens sur les infrastructures énergétiques russes poussent Moscou à limiter ses exportations de carburants jusqu'à la fin de l'année. Ces annonces ne concernent néanmoins qu'une petite partie des exportateurs de produits raffinés mais cela démontre les effets de la guerre sur l'industrie pétrolière russe. Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 600 000 barils, alors que les marchés s'attendaient à une augmentation. Enfin, les observateurs sont partagés sur le potentiel excédent de l'offre qui se profile. L'OPEP+ augmente son offre mais certaines sources relèvent les difficultés rencontrées pour atteindre le niveau prévu. Le cartel élargi livre actuellement environ 500.000 barils par jour en dessous des objectifs fixés selon Reuters, en raison d'un manque d'investissement chronique qui limite les capacités de production. Cela n'empêche pas le marché de craindre un surplus d'offre, d'autant plus que l'OPEP+ pourrait approuver une nouvelle hausse de sa production de 137 000 barils par jour. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 66,80 USD, contre 62,70 USD pour le WTI.

Métaux : La tonne de cuivre est repassée au-dessus de la ligne des 10.000 USD à Londres, et même bien plus puisque son prix atteint 10.412 USD (contrat à échéance 3 mois). La mine Grasberg de Freeport-McMoRan en Indonésie, la deuxième plus grande mine de cuivre au monde, a déclaré un cas de force majeure après un glissement de terrain qui a interrompu ses opérations. C'est cet événement qui est à l'origine de la flambée des prix au LME, le cuivre s'échange ainsi à son plus haut niveau depuis mai 2024. Les prévisions d'offre pour les 2025 et 2026 ont été révisées à la baisse, augmentant les préoccupations de pénuries sur le marché. Dans le registre des métaux précieux, l'or a toujours la cote malgré l'incertitude sur la dynamique des taux de la Fed. Son prix vole de record en record, soutenu par la faiblesse du dollar, les achats des banques centrales, et les tensions géopolitiques. Le reste du compartiment conserve également une forme olympique : le platine a progressé de 9% la semaine dernière, l'argent s'adjuge environ 4,70% sur la même période.

Produits agricoles : C'est le grand écart des performances entre le café, qui a progressé de 3% la semaine dernière, et le cacao, en chute de 4%. Au milieu, les céréales font du surplace. Le boisseau de blé (contrat échéance décembre 2025) s'échange à 524 cents tandis que le maïs (même échéance) se négocie à 424 cents le boisseau.