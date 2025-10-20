Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Énergie : La pression baissière perdure sur les prix du pétrole. Preuve en est, le baril de Brent se rapproche de la ligne des 60 USD, tandis que la référence américaine, le WTI, s'enfonce sous 57 USD le baril. Plusieurs éléments contribuent à cette dynamique. Premièrement, les prix ont été affectés par un appel récent entre Donald Trump et Vladimir Poutine, au cours duquel des "grands progrès" ont été évoqués concernant un potentiel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Cela pourrait permettre le retour de barils russes sur le marché, exerçant une pression à la baisse sur les prix, même si à ce stade cela revient à tirer des plans sur la comète. Deuxièmement, les stocks de pétrole aux États-Unis ont connu une hausse inattendue la semaine dernière. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les réserves de brut ont augmenté de 3,5 millions de barils, renforçant l'inquiétude d'une surabondance d'offres mondiale. Malgré tout, l’OPEP avance dans son dernier rapport mensuel que l'offre mondiale de pétrole suivra de près la demande jusqu'en 2026, un scénario bien différent de celui de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) continue de prévoir une importante surabondance.

Métaux : Qui peut stopper le rallye de l’or ? La relique barbare continue de franchir de nouveaux paliers historiques. L’once d’or a atteint un nouveau pic à 4380 USD. Cette trajectoire haussière est alimentée par l'augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les inquiétudes concernant les risques crédit aux Etats-Unis, et les attentes de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. L'or enregistre une progression de plus de 65% depuis le début de l'année. L'argent connaît également une forte hausse, atteignant plus de 80% d'augmentation en 2025 et un prix dépassant les 54 dollars l'once. Du côté des métaux industriels, les prix du cuivre ont légèrement diminué, impactés par les tensions commerciales et la paralysie du gouvernement américain. Sur le London Metal Exchange, le cuivre livraison 3 mois a terminé à 10 647 dollars la tonne. Cette diminution est influencée par des inquiétudes concernant la consommation en Chine. Néanmoins, les prévisions de forte demande pour le cuivre, liée aux investissements dans les centres de données et infrastructures électriques, maintiennent l'intérêt pour ce métal à long terme.

Produits agricoles : A Chicago, les contrats à terme sur le maïs ont rebondi la semaine dernière, marquant leur première hausse hebdomadaire en cinq semaines. Les investisseurs se concentrent sur des rapports faisant état de rendements de récolte américains potentiellement inférieurs aux prévisions. De plus, le climat pluvieux pourrait retarder les récoltes, soutenant davantage les prix. Le contrat de maïs le plus échangé à Chicago (livraison décembre 2025) progresse à 423 cents. Le blé est resté stable, autour de 503 cents le boisseau (contrat échéance décembre 2025).