Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Énergie : Le pétrole reste sous pression. Preuve en est, le Brent a atteint 65 USD mercredi dernier, ce qui marque un déclin d'environ 7% depuis le début du mois. Cette baisse est alimentée par des prévisions baissières de l'Agence internationale de l'énergie, combinées à des inquiétudes autour des sanctions contre la Russie. L'AIE prévoit une augmentation significative des stocks de pétrole d'ici la fin de l'année et en 2026, en raison de l'excédent d'offre mondiale. La demande mondiale de pétrole devrait certes croître, mais bien moins vite que la production mondiale, en partie grâce à l'effort de l'OPEP+ qui rouvre les vannes. À cela s'ajoutent les tensions au sujet de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky et un groupe de dirigeants européens se rendent à Washington pour rencontrer le Donald Trump, après son entretien avec Vladimir Poutine vendredi dernier. Enfin, la faiblesse des indicateurs économiques chinois, notamment dans la production industrielle et les ventes au détail, pèse également sur le marché pétrolier, accentuant les craintes d'un ralentissement de la demande mondiale.

Métaux : Petite progression hebdomadaire pour le cuivre, qui s'échange à 9773 USD à Londres (prix spot). La prudence semble l'emporter à court terme face aux vents contraires qui se présentent : sursaut du dollar, incertitude sur la demande chinoise et, bien sûr, les droits de douane. Relevons tout de même la solide performance d'Antofagasta, un producteur important au Chili et listé à Londres, qui a fait état d'une augmentation de près de 60% de ses bénéfices grâce à une production accrue et surtout des prix élevés. L'or, quant à lui, se stabilise à 3335 USD malgré la publication de forts chiffres de l'inflation des prix à la production aux États-Unis. Les perspectives d'une baisse de taux massive par la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre s'atténuent. Les investisseurs se concentrent également sur les discussions au sujet de l'Ukraine, ce qui influence le statut de l'or comme valeur refuge.

Produits agricoles : Les contrats à terme sur le maïs à Chicago affichent une baisse hebdomadaire d'environ 1,5% à 400 cents le boisseau (contrat échéance décembre 2025). Cette spirale baissière est alimentée par des estimations revues à la hausse pour les récoltes américaine et brésilienne, laissant présager un marché mondial bien approvisionné. La dynamique est similaire pour le blé à livraison décembre, qui a repris le chemin de la baisse à 526 cents le boisseau.