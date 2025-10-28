Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Pétrole : Le pétrole a marqué un rebond d’envergure la semaine dernière, avec une performance hebdomadaire de l’ordre de 7% pour le Brent et le WTI. C’est l’administration Trump qui a allumé la mèche en imposant des sanctions sur les plus grands producteurs de pétrole russes, Rosneft et Lukoil. Ces sanctions, en réponse au conflit en Ukraine, visent à restreindre le flux de pétrole en provenance de Russie et ainsi assécher l’économie de guerre de Moscou. Il convient néanmoins d’insister sur le fait que l’impact immédiat de ces sanctions sur les exportations de pétrole russe reste à évaluer, la Russie étant habituée à contourner de telles mesures. Plus largement, la reprise des discussions entre Trump et Xi semble avoir momentanément calmé les tensions commerciales, contribuant aussi au rebond des actifs risqués, dont le pétrole.

Métaux : Retour de flamme pour l’or, qui a subi la semaine dernière d’importantes prises de bénéfices. L’once d’or recule de 4% en données hebdomadaires et repasse sous la barre des 4000 USD, ce qui met fin à une série de 9 semaines de hausse consécutives. A postériori, cette phase de respiration semble légitime après un rallye de plus de 25% depuis le 1er septembre. D’autant plus que l’apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine atténue la demande en valeur refuge. Du côté des métaux industriels, le cuivre progresse à Londres, poussé par de possibles mesures de relance en Chine. Ce n’est pas la première fois que les financiers espèrent un plan de relance chinois, synonyme d’un stimulus de la demande en métaux. La tonne de cuivre – livraison 3 mois – s’échange à 11000 USD au LME.

Produits agricoles : Les contrats à terme sur le blé et le maïs sont restés relativement stables à Chicago. Le blé – livraison décembre 2025 – gagne un peu de terrain à 512 cents, tout comme le maïs (même échéance) à 426 cents. Le soja