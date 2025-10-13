Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Energie : Les prix du pétrole évoluent toujours à proximité de niveaux plancher : autour de 63 USD pour le Brent et 60 USD pour le WTI. Cette faiblesse des prix découle principalement de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, favorisé par la diplomatie américaine, réduisant les tensions au Moyen-Orient. Sur le plan fondamental, l'Energy Information Administration a revu à la hausse ses prévisions de croissance de la production de pétrole brut aux États-Unis pour 2025 et 2026. La production devrait atteindre en moyenne 13,53 millions de barils par jour en 2025 et 13,51 millions de barils par jour en 2026. En parallèle, la demande de pétrole devrait rester stable. Ces perspectives contribuent à la perception d'un marché bien approvisionné, exerçant une pression à la baisse sur les prix du brut.

Métaux : L’or et l’argent brillent de mille feux. Le prix de l'or a atteint pour la première fois la barre des 4 100 dollars par once, soutenu par l'achat massif des banques centrales, la politique commerciale agressive des États-Unis et l’engouement des investisseurs pour les ETF liés à l’or. L’argent a également atteint de nouveaux sommets à 52 USD l’once, en partie grâce à son aspect de valeur refuge, mais aussi en raison des pénuries d'approvisionnement. L’argent a progressé de 79% depuis le 1er janvier. Du côté des métaux industriels, le prix du cuivre à livraison 3 mois a atteint 11 000 USD la tonne, soit une hausse de près de 20% en 2025. Cela fait suite à des perturbations majeures dans les mines qui ont affecté l'offre, notamment des incidents dans des sites clés au Chili et en Indonésie.

Produits agricoles : Le cacao reste sous pression en raison de meilleures conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest, qui favorisent le développement des cultures. Résultat des courses, le prix du cacao enregistre une nouvelle séquence hebdomadaire baissière, la huitième d’affilée. A Chicago, le blé reste aussi orienté à la baisse. Le boisseau de blé s'échange autour de 506 cents (contrat échéance décembre 2025).