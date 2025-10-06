Toutes les semaines, le tour d'horizon des matières premières vous permet de passer en revue l'actualité des marchés des commodities afin de mieux saisir les variations des prix de l'énergie, des métaux et des matières premières agricoles.

Énergie : Les cours du pétrole continuent de baisser, atteignant des niveaux inédits depuis cinq mois. La semaine dernière, le Brent livraison décembre est tombé à 64 USD, tandis que le WTI a reculé à 60,5 USD. Le marché redoutait une nouvelle augmentation de la production de l'OPEP+ avec les craintes de surabondance qui vont avec et il a vu juste : l'Organisation élargie a annoncé dimanche une nouvelle hausse de sa production de 137 000 barils par jour en novembre. Malgré les contraintes qui pèsent sur le cartel élargi pour respecter cette cadence de production, le marché mondial pourrait entrer en surplus, l'Agence internationale de l'énergie prévoyant des excédents record pour l'année prochaine. En toile de fond, la géopolitique reste un facteur important de l’équation qui influence les prix du brut. Nous faisons référence aux attaques ukrainiennes qui ciblent les raffineries russes loin derrière la ligne de front.

Métaux : L'or a franchi la barre des 3900 USD l'once pour la première fois, atteignant même un sommet de 3958 USD. La barre symbolique à 4000 USD se rapproche à vitesse grand V. A court terme, cette dynamique sans accrocs est soutenue par les inquiétudes autour du shutdown aux Etats-Unis et des anticipations de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Le prix de l'or progresse de 50% depuis le début de l'année, un parcours remarquable attribuable aux achats des banques centrales, à l'augmentation de l'intérêt pour les ETF, et aux tensions géopolitiques persistantes. Du côté du cuivre, les prix ont poursuivi leur ascension à Londres. Le contrat à trois mois sur le London Metal Exchange se négocie actuellement à 10 715 USD la tonne, une hausse attribuée aux interruptions d'approvisionnement, principalement en Indonésie et au Chili.

Produits agricoles : Les céréales retrouvent le chemin de la baisse à Chicago, chemin qu’elles n’ont pas quitté bien longtemps. Les contrats de maïs et de blé ont tous clôturé en baisse la semaine dernière à respectivement à 418 cents le boisseau pour le maïs et 513 cents pour le blé (contrats échéance décembre 2025). Le soja souffre toujours de la guerre commerciale avec la Chine, motivant celle-ci à se tourner vers d'autres fournisseurs. Les conditions météorologiques favorables ont accéléré les récoltes de maïs et de blé aux États-Unis, ce qui est à l’origine de la pression baissière sur les prix. Par ailleurs, l'USDA a souligné dans son dernier rapport une diminution des stocks de maïs par rapport à l'année précédente, mais la récolte record attendue devrait permettre de reconstituer les stocks.