Mattel cède plus de 2% mercredi à la Bourse de New York après avoir annoncé hier soir des résultats trimestriels en baisse et inférieurs aux attentes, sous le coup notamment des pressions inflationnistes et de l'impact des nouveaux droits de douane américains.
Le fabricant de jouets a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars pour son 3ème trimestre, en baisse de 6% en données publiées et de 7% à taux de changes constants, là où les analystes financiers anticipaient un repli de l'activité de moins de 1%.
Son bénéfice net s'est quant à lui replié de 25% à 278 millions de dollars, donnant un bénéfice par action (BPA) de 0,88 dollar très inférieur au consensus de Wall Street (1,04 dollar).
Malgré ces résultats inférieurs aux attentes, le groupe a renouvelé ses prévisions annuelles, disant toujours tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 3% à taux de changes constants en 2025.
'On s'attendait à ce que l'activité soit surtout concentrée sur la fin de l'année, mais ces objectifs laissent penser que le chiffre d'affaires va devoir grimper de 12,5% en données publiées sur le quatrième trimestre, alors que le consensus ne visait jusqu'ici que 7% de croissance', souligne un spécialiste de la valeur.
Ces inquiétudes étaient toutefois partiellement compensées par les perspectives encourageantes qu'affiche l'entreprise pour 2026, qui sera marqué par la sortie de 'Toy Story 5', d'une adaptation filmée de 'Moana' et d'une nouvelle version des 'Maîtres de l'Univers'.
'L'exercice 2026 s'annonce prometteur, mais l'état des stocks à la fin décembre 2025 pourrait fortement influencer la dynamique des livraisons pour le premier semestre 2026', prévient l'analyste.
'Cette incertitude à court terme pourrait peser sur le titre', ajoute le professionnel.
Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action Mattel se tassait de 2,2%, ne conservant plus qu'un gain minime de 1,6% depuis le début de l'année.
Mattel, Inc. est un fabricant mondial de jouets et un propriétaire de catalogues de franchises de divertissement pour les enfants et les familles. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'international et American Girl. Les segments Amérique du Nord et International vendent des produits dans toutes les catégories, bien que certains produits soient développés et adaptés à des marchés internationaux particuliers. Le secteur American Girl est un distributeur direct, un détaillant et un éditeur de livres pour enfants. Ses catégories de produits comprennent les poupées, les enfants en bas âge, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire, les véhicules, les figurines d'action, les jeux de construction, les jeux et autres. Ses marques comprennent Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas & Friends, UNO, Masters of the Universe et MEGA, ainsi que d'autres propriétés intellectuelles qu'elle possède ou qu'elle exploite sous licence en partenariat avec des sociétés de divertissement internationales. Son offre comprend du contenu cinématographique et télévisuel, des jeux et des expériences numériques, de la musique et des événements en direct. Ses produits sont disponibles dans plus de 150 pays.
