Mauna Kea Technologies annonce l'inscription de son système Cellvizio au registre australien des produits thérapeutiques (ARTG), via son distributeur exclusif Endotherapeutics. Cette autorisation ouvre la voie au lancement commercial en Australie, où deux premières commandes ont déjà été enregistrées pour l'indication CellTolerance1 dans les intolérances alimentaires.
La réouverture du marché australien a été pilotée par l'équipe de Benoit Chardon. Le partenariat avec Endotherapeutics doit servir de modèle pour une expansion vers d'autres zones clés, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.
Adam Srejber, Directeur général d'Endotherapeutics, souligne être 'en discussions avancées avec plusieurs parties intéressées'. Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea, met en avant un 'modèle idéal' déjà prêt à être déployé dans d'autres marchés comme la Turquie, le Brésil et les Émirats arabes unis.
Mauna Kea relance sa présence en Australie avec Cellvizio
Publié le 18/09/2025 à 18:41
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager