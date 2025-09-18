Mauna Kea Technologies est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs et d'outils de biopsie optique. Les produits du groupe sont destinés à visualiser et à détecter des anomalies cellulaires lors de procédures d'endoscopie gastro-intestinales et pulmonaires, principalement chez les patients atteints de cancers. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'accessoires (38,1%) : mini-sondes, logiciels, etc. ; - vente de licences (26,2%) ; - prestations de services (18,7%) ; - vente de systèmes (17%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,9%), Etats-Unis et Canada (45,1%) et Asie (29%).