Mauna Kea reprend en main son destin en Chine, le marché apprécie

Mauna Kea signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris vendredi après avoir annoncé hier soir l'approbation réglementaire en Chine de la nouvelle génération de sa plateforme d'imagerie cellulaire en temps réel Cellvizio.



Vers 12h30, le titre du fabricant de dispositifs médicaux - récemment sorti de procédure de sauvegarde - gagne plus de 6% après avoir pris jusqu'à 21% à l'ouverture.



Dans son communiqué diffusé jeudi soir, Mauna Kea souligne avoir instruit et obtenu directement l'enregistrement, qui sera valide pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2030.



La société souligne que le système "Cellvizio Gen 3" - qui constitue à ce jour son projet le plus avancé - représente un actif qui n'est pas inclus dans le périmètre de l'accord précédent conclu dans le cadre de la co-entreprise avec Tasly.



Les analystes d'AllInvest Securities rappellent cependant que la joint-venture avait connu en 2024 un arrêt total des commandes et des paiements, ce qui a fortement pénalisé les ventes, en raison d'un changement d'actionnaire de référence chez Tasly.



"L'intérêt d'avoir approuvé une nouvelle version du Cellvizio est de reprendre la main sur son futur chinois", explique la société de Bourse.

