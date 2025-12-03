Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un partenariat exclusif avec TaeWoong Medical USA pour développer aux États-Unis une solution unifiée "de l'imagerie à la thérapie" dédiée aux lésions kystiques du pancréas.
L'intégration du système Cellvizio au portefeuille thérapeutique guidé par écho endoscopie de TaeWoong doit permettre de rationaliser les parcours cliniques, d'améliorer la précision diagnostique et d'optimiser les décisions d'intervention.
Le programme commun inclura l'imagerie nCLE en temps réel, les instruments diagnostiques et thérapeutiques avancés de TaeWoong, ainsi qu'une formation et un support clinique renforcés pour les équipes médicales. Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea, souligne que ce partenariat "va étendre de manière significative l'empreinte du Cellvizio aux États-Unis" grâce à une proposition de valeur unifiée.
Publié le 03/12/2025 à 18:19
