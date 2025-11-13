Mauna Kea sort de la procédure de sauvegarde, levée de fonds en vue

Mauna Kea a annoncé jeudi être sorti de la procédure de sauvegarde que le fabricant de dispositifs médicaux avait volontairement initiée au mois de mars dernier, un développement favorable qui va lui permettre de lancer rapidement une augmentation de capital d'au moins cinq millions d'euros.



L'inventeur du 'Cellvizio', une plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel qui permet aux médecins d'améliorer la précision de leurs diagnostics, indique que le Tribunal des activités économiques de Paris a approuvé hier son plan de sauvegarde, présenté lors d'une audience en date du 27 octobre.



Cette décision de justice, qui entérine l'approbation du plan par les créanciers et les actionnaires, va permettre au groupe de mettre fin à la procédure de sauvegarde qui avait été ouverte le 31 mars et de procéder immédiatement à son projet d'augmentation de capital réservée, dont les termes avaient été détaillés le mois dernier.



Dans un communiqué, Mauna Kea souligne que Sacha Loiseau, son président-directeur général, s'est engagé à participer à l'augmentation de capital à hauteur de 100 000 euros.



L'opération, qui doit prendre la forme de l'émission d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA) à un prix unitaire de 0,0973 euro, est déjà sécurisée dans son montant minimum, précise la société.



Une offre destinée aux investisseurs particuliers sera par ailleurs proposée via la plateforme PrimaryBid.



En outre, la cotation des actions a été suspendue pour la séance du jeudi 13 novembre afin d'assurer 'le bon déroulement des opérations', souligne Mauna Kea, dont le cours de Bourse a chuté de 41% cette année.