Mauna Kea voit ses ventes progresser fortement au premier semestre

Le spécialiste de l'endomicroscopie confocale laser a dévoilé un chiffre d'affaires semestriel de 3,2 millions d'euros, soutenu par l'essor des kystes pancréatiques aux Etats-Unis et l'explosion de CellTolerance à l'international (+261%). Désormais libéré de sa dette à court et moyen terme et fort d'une visibilité financière étendue au-delà de 2027, le groupe confirme sa trajectoire vers l'autofinancement et la rentabilité.

Au premier semestre 2026, Mauna Kea Technologies a enregistré une accélération de ses activités avec un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros, en hausse de 44% à taux de change constants et de +39% en données publiées.



Perspectives : Trois catalyseurs pour viser l'autofinancement d'ici fin 2027



Pour le second semestre 2026, la direction anticipe un rattrapage significatif des ventes de systèmes aux Etats-Unis, porté par la saisonnalité des achats hospitaliers, la dynamique du pancréas et la migration des clients vers les plateformes de nouvelle génération.



Fort de ce levier opérationnel et de la poursuite de la montée en puissance séquentielle de CellTolerance, Mauna Kea réaffirme avec confiance sa trajectoire vers la rentabilité d'ici fin 2027, préparant le terrain pour atteindre son autofinancement opérationnel.