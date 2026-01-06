Dans le détail, la compagnie française a procédé à l'achat d'une participation de 40% auprès de MKMS Enerji Anonim Sirketi (une filiale de NG Energy International Corp) et une autre de 21% auprès de Desarrolladora Oleum SA.Pour ces opérations, en prenant en compte les paiements anticipés déjà effectués, Maurel & Prom va devoir verser encore 185 millions de dollars. Sur ce montant, 78 millions de dollars ont été payés à la finalisation, le solde étant payable en plusieurs versements au cours de cette année.

Olivier de Langavant, directeur général de M&P a déclaré : "nous sommes très heureux d'avoir finalisé cette acquisition et de devenir opérateur de la licence Sinu-9. Cela marque le début d'une nouvelle phase pour M&P en Colombie. Les équipes sont pleinement mobilisées et nous sommes désormais concentrés sur l'exécution et la création de valeur".