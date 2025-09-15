Maurel & Prom nomme Wisnu Santoso président du conseil

Maurel & Prom fait part de la nomination, par son conseil d'administration, réuni le 12 septembre, de Wisnu Santoso en qualité d'administrateur et président du conseil d'administration, en remplacement de Jaffee Suardin pour la durée restant à courir de son mandat.



Actuellement vice-président senior du business développement de Pertamina, Wisnu Santoso cumule plus de 20 ans d'expérience dans le secteur pétro-gazier, avec une 'expertise reconnue en finance et dans la conduite d'opérations de croissance d'envergure'.



Par ailleurs, le conseil d'administration a pris acte de la démission d'Awang Lazuardi, administrateur et membre du comité sustainability, ainsi que de celle de Ria Noveria, administrateur et membre du comité des nominations et rémunérations.



Le conseil a coopté Eri Shidartha comme administrateur et membre du comité d'audit, ainsi que Syamsu Yudha comme administrateur et membre du comité d'investissement et des risques et de celui des nominations et des rémunérations. Bagus Rahadiansyah quitte le comité d'audit et rejoint le comité sustainability.