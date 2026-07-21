Maurel & Prom profite de l'envolée des prix au 1er semestre
Maurel & Prom affiche un chiffre d'affaires consolidé de 366 MUSD pour le 1er semestre 2026, en croissance de 27% par rapport au 2e semestre 2025, avec un prix de vente moyen du pétrole de 103,8 USD/b, en hausse de 53% par rapport au 2e semestre 2025 (68,0 USD/b).
Toujours par rapport au 2e semestre 2025, la production totale du groupe en part M&P (incluant le Venezuela) ressort à 37 890 bep/j (barils équivalent pétrole par jour), en hausse de 3%, et la production consolidée du groupe en part M&P (hors Venezuela, non consolidé dans les ventes) s'établit à 29 542 bep/j, en augmentation de 5%.
La production valorisée de la compagnie pétrolière et gazière (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 334 MUSD. Le groupe précise que ses activités de services ont généré des revenus de 5 MUSD au 1er semestre 2026. Le retraitement des décalages d'enlèvements, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet positif de 27 MUSD.
Par ailleurs, Maurel & Prom affiche une position de trésorerie nette positive de 255 MUSD au 30 juin 2026, contre 179 MUSD au 31 décembre 2025. La trésorerie s'élève à 368 MUSD, tandis que la dette brute atteint 113 MUSD, dont 79 MUSD de dette bancaire.
Etablissements Maurel & Prom est spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de pétrole (70,5%) ;
- production de gaz (9%) ;
- prestations de forage pétrolier (1,6%) ;
- autres (18,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.