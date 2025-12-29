Maurel & Prom reçoit le feu vert pour deux transactions en Colombie
Maurel & Prom annonce que l'Agence Nationale des Hydrocarbures colombienne (ANH) a délivré son approbation concernant les transactions relatives à l'acquisition par M&P d'une participation totale de 61% et du rôle d'opérateur dans la licence gazière Sinu-9 en Colombie.
En conséquence, la condition d'obtention de l'approbation réglementaire de l'ANH est désormais satisfaite. Les parties vont procéder à la finalisation prochaine de l'opération, en remplissant les autres conditions usuelles de finalisation.
"Ceci va nous permettre de devenir opérateur et de lancer le programme de forage dès janvier 2026. Nous sommes ravis de reprendre des opérations de production en Colombie et nous avons hâte de délivrer tout le potentiel de cet actif gazier de grande qualité", commente Olivier de Langavant, directeur général de M&P.
En tenant compte des paiements anticipés déjà effectués par M&P et des ajustements apportés aux modalités de paiement, le solde de la contrepartie restant à verser s'élève à 185 millions de dollars (dont 78 MUSD seront payés à la finalisation, le solde étant payable en plusieurs versements au cours de 2026).
Etablissements Maurel & Prom est spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de pétrole et de gaz (79,4%) ;
- prestations de forage pétrolier (4,3%) ;
- autres (16,3%).
