Maurel & Prom va acquérir des intérêts dans deux blocs en Angola

Maurel & Prom fait part de la signature d'un accord avec Azule Energy portant sur l'acquisition conjointe d'une participation de 20% dans le Bloc 14 (dont 10% nets pour M&P) et de 10% dans le Bloc 14K (dont 5% nets pour M&P), situés au large de l'Angola.



Le Bloc 14 est un actif pétrolier mature en eaux profondes, opéré par Chevron, produisant actuellement environ 40 kb/j (à 100%, soit environ 4 kb/j nets pour la participation acquise par M&P) à partir de 9 champs.



Le Bloc 14K est un développement unifié entre l'Angola et la République du Congo, raccordé aux infrastructures existantes du bloc 14, avec une production d'environ 2 kb/j (à 100%, soit environ 0,1 kb/j nets pour la participation acquise par M&P).



La finalisation de ces transactions conjointes, attendue d'ici la mi-2026, reste soumise aux autorisations réglementaires requises, à un certain nombre de conditions suspensives usuelles et à la mise en oeuvre des droits de préemption applicables.