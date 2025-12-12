Maurel & Prom fait part de la signature d'un accord avec Azule Energy portant sur l'acquisition conjointe d'une participation de 20% dans le Bloc 14 (dont 10% nets pour M&P) et de 10% dans le Bloc 14K (dont 5% nets pour M&P), situés au large de l'Angola.
Le Bloc 14 est un actif pétrolier mature en eaux profondes, opéré par Chevron, produisant actuellement environ 40 kb/j (à 100%, soit environ 4 kb/j nets pour la participation acquise par M&P) à partir de 9 champs.
Le Bloc 14K est un développement unifié entre l'Angola et la République du Congo, raccordé aux infrastructures existantes du bloc 14, avec une production d'environ 2 kb/j (à 100%, soit environ 0,1 kb/j nets pour la participation acquise par M&P).
La finalisation de ces transactions conjointes, attendue d'ici la mi-2026, reste soumise aux autorisations réglementaires requises, à un certain nombre de conditions suspensives usuelles et à la mise en oeuvre des droits de préemption applicables.
Etablissements Maurel & Prom est spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de pétrole et de gaz (79,4%) ;
- prestations de forage pétrolier (4,3%) ;
- autres (16,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.