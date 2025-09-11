MBDA, coentreprise d'Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), annonce le lancement d'AKERON MBT 120, une solution conçue pour doter les chars de combat d'une capacité de tir au-delà de la vue directe de 1 à 5 km, à l'occasion du salon DSEI UK 2025.
'Créée en réponse aux enseignements tirés des conflits mondiaux actuels et pour anticiper l'avenir', cette solution 'tir et oubli' est compatible avec les dimensions des munitions existantes de 120 mm utilisées par les pays de l'OTAN.
'Ce missile est adapté aux canons de char les plus répandus dans le monde et s'intègre à la plateforme sans modification, en offrant une grande capacité d'emport de charge grâce à l'utilisation de l'espace de stockage des munitions existant', précise MBDA.
Il renforce son portefeuille de produits dans le domaine du champ de bataille en complétant les systèmes d'armes d'infanterie/du combattant, telles que les missiles ENFORCER et AKERON MP, ainsi que les capacités antichars comme le Surface Launched BRIMSTONE.
