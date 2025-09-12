MBDA, coentreprise d'Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), fait part de la présentation de SPEAR GLIDE, une nouvelle capacité de la famille de systèmes d'armes de précision SPEAR, à l'occasion du salon DSEI UK 2025.
Capitalisant sur les variantes existantes, le SPEAR GLIDE constitue une option à coût maîtrisé en utilisant des composants du commerce, sur étagère, et des lignes de production alternatives. Sa conception est adaptée pour une production rapide et dans des volumes importants.
Son développement à l'aide du 'jumeau numérique' et des données de performance réelles du SPEAR a permis d'accélérer le programme de développement tout au long des phases de concept et d'évaluation.
'Il intègre également de l'IA pour maintenir les performances du missile, avec une navigation à base de reconnaissance d'images pour les environnements où la navigation par satellite est inopérante', ajoute MBDA.
