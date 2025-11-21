MBDA, coentreprise d'Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), indique avoir signé son premier contrat à l'export avec un pays du Moyen-Orient (dont le nom n'est pas précisé) pour fournir sa solution de lutte anti-drone Sky Warden.

"Cette signature de contrat à l'export marque une étape cruciale dans notre engagement à garantir la sécurité et la souveraineté de nos partenaires à travers le monde", commente Lorenzo Mariani, executive group sales and business development MBDA.

Système complet et multicouches, Sky Warden permet de protéger une zone contre tous types de menaces, des micro drones jusqu'au drone tactique et ce jusqu'à 8 km de distance, selon le fournisseur européen de systèmes d'armes complexes.

Cette solution s'articule autour d'un système de commandement et de contrôle C2 multicapteurs et multieffecteurs développé et amélioré par MBDA et qui permet de détecter, d'identifier et de classifier avec précision la menace, notamment grâce aux apports de l'IA.