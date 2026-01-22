McCormick revoit ses prévisions à la baisse, sous la pression des tarifs douaniers et des coûts

Le groupe américain McCormick, connu pour ses sauces et épices, anticipe un bénéfice annuel inférieur aux attentes pour l'exercice 2026, en raison d'une pression accrue sur ses marges. L'entreprise prévoit désormais un bénéfice par action compris entre 3,05 et 3,13 dollars, contre 3,22 dollars attendus par les analystes. Cette annonce, combinée à un quatrième trimestre légèrement en deçà des prévisions, entraîne une baisse de près de 7% du titre en séance.



La société a indiqué que les droits de douane supplémentaires devraient lui coûter environ 50 millions de dollars cette année. En parallèle, l'inflation, la volatilité des matières premières et les investissements dans ses capacités industrielles et le marketing pèsent sur la rentabilité. Au quatrième trimestre, McCormick a enregistré un bénéfice de 86 cents par action et une hausse des ventes nettes de 3%, à 1,85 milliard de dollars. Toutefois, sa marge brute a reculé de 120 points de base, malgré des hausses de prix de 2% et une croissance des volumes de 1% dans le segment grand public.



McCormick poursuit son expansion internationale, notamment avec la consolidation de McCormick de Mexico pour renforcer la croissance de la marque Cholula. Cette stratégie élargit son empreinte mondiale, mais accroît également son exposition aux fluctuations réglementaires et tarifaires. L'entreprise prévoit une croissance annuelle de ses ventes comprise entre 12% et 16% à taux de change constant, bien au-dessus des estimations des analystes. Néanmoins, la sensibilité accrue des consommateurs aux prix constitue un risque pour McCormick, dont les hausses tarifaires peinent à compenser entièrement les effets de l'inflation.