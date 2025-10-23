McDonald's augmente le montant de son dividende trimestriel de 5%

McDonald's a annoncé mercredi soir qu'il allait relever de 5% le montant de son dividende trimestriel en numéraire, qui passera à 1,86 dollar l'action à compter du prochaine versement, prévu au mois de décembre.



Dans un communiqué, le géant américain de la restauration rapide explique que cet accroissement reflète sa confiance dans le plan stratégique 'Accelerating the Arches' et dans sa capacité à générer une croissance durable sur le long terme.



Le groupe basé à Chicago rappelle qu'il a systématiquement augmenté son dividende annuel depuis le premier paiement de son coupon, en 1976.



Le numéro un du fast-food, qui compte plus de 44.000 restaurants dans une centaine de pays, dont 95% sont exploités par des franchisés, compte publier ses résultats de 3ème trimestre le mercredi 5 novembre.