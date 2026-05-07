McDonald's bat légèrement le consensus au 1er trimestre

McDonald's publie un BPA de 2,83 USD au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 6% (+1% à taux de change constants), en données ajustées des charges exceptionnelles, battant d'environ 3% l'estimation moyenne des analystes.

Le profit opérationnel de la chaîne de restauration rapide s'est accru de 12% (+6% hors effets de change) à 2,95 MdsUSD, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% (+4% hors effets de change) à 6,52 MdsUSD.



En comparable, ses ventes mondiales se sont accrues de 3,8%, avec des progressions assez similaires aux États-Unis (+3,9%) et sur les marchés internationaux (+3,9% sur les marchés opérés et +3,4% sur ceux sous licence).



"La croissance de 6% (à taux de change constants) de nos ventes mondiales au niveau du système témoigne de notre rigueur et prouve que nous pouvons obtenir des résultats même dans un contexte difficile", pointe son PDG Chris Kempczinski.



"Notre leadership en termes de valeur, notre marketing révolutionnaire et nos menus novateurs continuent de répondre aux attentes de nos clients", poursuit le dirigeant, qui salue ainsi "de belles performances ce trimestre".