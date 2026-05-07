McDonald's bat légèrement le consensus au 1er trimestre
McDonald's publie un BPA de 2,83 USD au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 6% (+1% à taux de change constants), en données ajustées des charges exceptionnelles, battant d'environ 3% l'estimation moyenne des analystes.
Le profit opérationnel de la chaîne de restauration rapide s'est accru de 12% (+6% hors effets de change) à 2,95 MdsUSD, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% (+4% hors effets de change) à 6,52 MdsUSD.
En comparable, ses ventes mondiales se sont accrues de 3,8%, avec des progressions assez similaires aux États-Unis (+3,9%) et sur les marchés internationaux (+3,9% sur les marchés opérés et +3,4% sur ceux sous licence).
"La croissance de 6% (à taux de change constants) de nos ventes mondiales au niveau du système témoigne de notre rigueur et prouve que nous pouvons obtenir des résultats même dans un contexte difficile", pointe son PDG Chris Kempczinski.
"Notre leadership en termes de valeur, notre marketing révolutionnaire et nos menus novateurs continuent de répondre aux attentes de nos clients", poursuit le dirigeant, qui salue ainsi "de belles performances ce trimestre".
Christopher J. Kempczinski est président, directeur général et directeur chez McDonald's Corp.
Dans le passé, M. Kempczinski a occupé les postes de vice-président du marketing chez PepsiCo, Inc. et de vice-président des boissons gazeuses pour l'Amérique du Nord chez South Beach Beverage Co. (filiale de PepsiCo, Inc.), directeur de marque chez Procter & Gamble Co., président de Kraft International chez The Kraft Heinz Co. et vice-président exécutif chargé des initiatives de croissance chez Kraft Foods Group, Inc. (une filiale de The Kraft Heinz Co.) et président de McDonald's USA LLC.
Il a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Duke et un MBA à la Harvard Business School.
McDonald's Corporation est la 1re chaîne mondiale de restauration rapide. Le CA par type de restaurants se répartit comme suit :
- restaurants franchisés et affiliés (60,6%) : détention, à fin 2024, de 41 432 franchises (dont 10 108 affiliés) ;
- restaurants gérés en propre (37,7%) : 2 045 restaurants ;
- autres (1,7%).
59% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.