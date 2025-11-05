McDonald's a publié mercredi des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, bien que ses ventes à magasins comparables aient progressé, traduisant une certaine résilience face aux tensions économiques. Pourtant, cette résilience permet à l'action de gagner 1% durant les échanges préouvertures. Le bénéfice net s’est établi à 2,28 milliards de dollars, soit 3,18 dollars par action, tandis que le bénéfice ajusté ressort à 3,22 dollars, en dessous des 3,33 dollars attendus. Ce repli s’explique en partie par un taux d’imposition effectif plus élevé. Le chiffre d’affaires a augmenté de 3% sur un an à 7,08 milliards, légèrement en deçà du consensus.

Les ventes à périmètre constant ont progressé de 3,6% au niveau mondial, effaçant le repli de l’an dernier sur la même période. Aux États-Unis, la hausse est de 2,4%, soutenue par une augmentation du panier moyen, malgré une baisse de fréquentation chez les clients à faibles revenus. Pour répondre à ce segment, McDonald’s a relancé des produits à bas prix, dont les Snack Wraps (3,99 dollars) et les menus Extra Value Meals, absents depuis la période pré-Covid.

À l’international, la croissance est plus dynamique : +4,3% dans les marchés opérés (Canada, Australie) et +4,7% dans les marchés licenciés en développement, où le Japon tire la demande. Le PDG Chris Kempczinski a salué la capacité du groupe à générer une croissance durable malgré le contexte défavorable, marqué par l’inflation et la concurrence accrue dans le secteur de la restauration rapide.