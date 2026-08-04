McDonald's dépasse légèrement le consensus au 2e trimestre
McDonald's publie un BPA de 3,38 USD au titre du 2e trimestre 2026, en croissance de 6% (+5% à taux de change constants), hors charges exceptionnelles de restructuration, dépassant d'environ 2% le consensus des analystes.
Le profit opérationnel de la chaîne de restauration rapide s'est accru de 3% (+2% à taux de change constants) à 3,34 MdsUSD, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4% (+2% à taux de change constants) à 7,1 MdsUSD.
A données comparables, les ventes mondiales se sont accrues de 1,3%, avec une progression limitée à 0,8% aux Etats-Unis, mais plus soutenue sur les marchés internationaux (+1,5% sur les marchés exploités en propre et +1,9% sur les marchés sous licence).
"Ce trimestre, McDonald's a pris des mesures décisives pour renforcer son exécution opérationnelle, alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance à long terme", souligne le PDG Chris Kempczinski.
"Si notre stratégie porte ses fruits à l'échelle mondiale, nous voyons une opportunité de placer la barre plus haut aux États-Unis et d'accélérer la performance sur notre plus grand marché", poursuit le dirigeant, qui annonce à cette occasion la nomination de Skye Anderson au poste de présidente de McDonald's USA.
"Elle apportera la concentration et le sens de l'urgence nécessaires à ces efforts, grâce à sa connaissance approfondie du système, à sa rigueur opérationnelle et à sa capacité avérée à impulser le changement et à générer des résultats pour l'ensemble de notre organisation", explique Chris Kempczinski.
McDonald's Corporation est la 1re chaîne mondiale de restauration rapide. Le CA par type de restaurants se répartit comme suit :
- restaurants franchisés et affiliés (61,6%) : détention, à fin 2025, de 43 317 franchises (dont 11 072 affiliés) ;
- restaurants gérés en propre (36%) : 2 045 restaurants ;
- autres (2,4%).
59,7% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.