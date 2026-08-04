McDonald's dépasse légèrement le consensus au 2e trimestre

McDonald's publie un BPA de 3,38 USD au titre du 2e trimestre 2026, en croissance de 6% (+5% à taux de change constants), hors charges exceptionnelles de restructuration, dépassant d'environ 2% le consensus des analystes.

Le profit opérationnel de la chaîne de restauration rapide s'est accru de 3% (+2% à taux de change constants) à 3,34 MdsUSD, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4% (+2% à taux de change constants) à 7,1 MdsUSD.



A données comparables, les ventes mondiales se sont accrues de 1,3%, avec une progression limitée à 0,8% aux Etats-Unis, mais plus soutenue sur les marchés internationaux (+1,5% sur les marchés exploités en propre et +1,9% sur les marchés sous licence).



"Ce trimestre, McDonald's a pris des mesures décisives pour renforcer son exécution opérationnelle, alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance à long terme", souligne le PDG Chris Kempczinski.



"Si notre stratégie porte ses fruits à l'échelle mondiale, nous voyons une opportunité de placer la barre plus haut aux États-Unis et d'accélérer la performance sur notre plus grand marché", poursuit le dirigeant, qui annonce à cette occasion la nomination de Skye Anderson au poste de présidente de McDonald's USA.



"Elle apportera la concentration et le sens de l'urgence nécessaires à ces efforts, grâce à sa connaissance approfondie du système, à sa rigueur opérationnelle et à sa capacité avérée à impulser le changement et à générer des résultats pour l'ensemble de notre organisation", explique Chris Kempczinski.