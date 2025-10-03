McDonald's : Jefferies reste à achat au vu des perspectives

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 360 dollars sur McDonald's, affichant de la confiance pour les perspectives à court terme du géant américain de la restauration rapide.



Le broker abaisse sa prévision de croissance des ventes à surface comparable pour le troisième trimestre de 3% à 2,5% aux Etats-Unis, compte tenu des mesures de tarification du 8 septembre, et anticipe un BPA légèrement inférieur à un consensus 'probablement périmé'.



Néanmoins, Jefferies table sur une amélioration des tendances sous-jacentes de fréquentation et de ventes à surface comparable à partir du quatrième trimestre, se poursuivant tout au long de 2026, soutenue par des moteurs comme les repas à valeur ajoutée.



'En plus de l'amélioration des perspectives internationales, nous nous attendons à ce que McDonald's gagne des parts dans un environnement de la restauration rapide encore difficile', poursuit-il dans le résumé de sa note.