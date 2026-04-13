Le géant américain de la restauration rapide prévoit de lancer un "Red Bull Dragonberry Energizer" dans le cadre d'une refonte de son offre de boissons froides aux États-Unis, a rapporté le Wall Street Journal.
McDonald's Corporation est la 1re chaîne mondiale de restauration rapide. Le CA par type de restaurants se répartit comme suit :
- restaurants franchisés et affiliés (60,6%) : détention, à fin 2024, de 41 432 franchises (dont 10 108 affiliés) ;
- restaurants gérés en propre (37,7%) : 2 045 restaurants ;
- autres (1,7%).
59% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.