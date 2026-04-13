Le déploiement, attendu dès le mois prochain, inclurait aussi un "Dirty Dr Pepper" et un "Mango Pineapple Refresher", avec une commercialisation des boissons énergisantes envisagée en août.

La firme dont le siège social est basé à Chicago viserait des prix inférieurs à ceux de concurrents comme Starbucks, dans un contexte de forte sensibilité des consommateurs aux prix.