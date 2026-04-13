McDonald's mise sur les boissons énergisantes

Le géant américain de la restauration rapide prévoit de lancer un "Red Bull Dragonberry Energizer" dans le cadre d'une refonte de son offre de boissons froides aux États-Unis, a rapporté le Wall Street Journal.

Le déploiement, attendu dès le mois prochain, inclurait aussi un "Dirty Dr Pepper" et un "Mango Pineapple Refresher", avec une commercialisation des boissons énergisantes envisagée en août.



La firme dont le siège social est basé à Chicago viserait des prix inférieurs à ceux de concurrents comme Starbucks, dans un contexte de forte sensibilité des consommateurs aux prix.